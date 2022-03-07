Президент озвучил принципы антикоррупционной стратегии

17:03 07 Июнь Киев, Украина

Владимир Зеленский просит нардепов как можно быстрей принять, подготовленную правительством антикоррупционную стратегию.

Об этом он заявил во время выступления на антикоррупционном форуме.

"Парламенту следует сосредоточиться на том, что в последние четыре года в Украине отсутствует программный документ - антикоррупционная стратегия. Депутатам нужно принять как можно быстрее внесенный правительством проект об основах государственной антикоррупционной политики на 2020 - 2024 годы", - сказал Зеленский.

Он добавил, что документ содержит пять основных принципов и назвал их: