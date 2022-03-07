Президент озвучил принципы антикоррупционной стратегии

Владимир Зеленский просит нардепов как можно быстрей принять, подготовленную правительством антикоррупционную стратегию.
Об этом он заявил во время выступления на антикоррупционном форуме.
Он добавил, что документ содержит пять основных принципов и назвал их:
- оптимизация функций государственных органов власти,
- цифровая трансформация и полное открытие данных,
- удобные и законные сервисы,
- неотвратимость наказания за коррупционные правонарушения,
- общественная нетерпимость к коррупции.
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