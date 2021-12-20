Президент отметил работу МВД и спецслужб

15:55 22 Июль Киев, Украина

Владимир Зеленский выразил благодарность всем сотрудникам Министерства внутренних дел и спецслужб, за хорошую и четко слаженную работу

Об этом сообщили УНН в пресс-службе Президента.

"Спасибо всем спецслужбам, правоохранителям: Службе безопасности, Министерству внутренних дел, Нацгвардии - всем, кто вчера так хорошо сработал в операции по освобождению заложников", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Главе государства также сообщили, что правоохранители несут усиленную службу в местах, где поступают сообщения о минировании.



Также продолжают работу по контролю за соблюдением карантина. В общей сложности более 14 тыс. правоохранителей, курсантов, военнослужащих Нацгвардии и ВСУ привлечено к мероприятиям по предотвращению распространения коронавируса и усилению публичной безопасности. С начала проведения таких мероприятий было составлено почти 20 тыс. админпротоколов о нарушении правил карантина. Судами наложено штрафов на 7,7 млн грн.