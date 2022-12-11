Президент объявил о посмертном награждении погибших полицейских

07:35 09 декабря Киев, Украина

Вчера в вечернем обращении к народу Украины президент Владимир Зеленский сообщил, что подписал указы о посмертном награждении полицейских, погибших на Херсонщине.

"Они делали все для безопасности украинцев. Уже возвращаясь после выполнения одной из задач - когда изъяли оружие и боеприпасы из хранилища оккупантов, оставленных на Херсонщине, - полицейские попали в минную ловушку. И это та форма российского террора, которой придется еще годами противодействовать. Террористы сознательно пытаются оставить после себя как можно больше смертельных ловушек. Закопанных "фугасов", растяжек, заминированных построек, машин и инфраструктуры"... - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что минный террор еще более подлый, чем ракетный.

"Я уверен: это будет среди пунктов обвинения против россии за агрессию именно минный террор. Который даже еще более жестокий и подлый, чем ракетный, потому что нет такой противоминной системы, которая могла бы уничтожить хотя бы часть угрозы, как это делает наша ПВО. И я благодарен всем нашим партнерам, помогающим Украине с противоминной работой. Спасибо всем, кто усиливает наше государство и помогает нашим людям! Вечная память каждому и каждой, кто отдал свою жизнь за Украину!" -сказал президент Украины.

Как сообщил Зеленский, в Украине сейчас более 170 тыс. квадратных километров заминированной территории.

Напомним, 7 декабря, на Херсонщине, подорвавшись на минах, погибли четверо полицейских из Черкасской области.