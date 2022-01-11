Президент обнародовал имена послов Украины в Монако, Ирландии и Сенегале

20:14 28 Апрель Киев, Украина

Владимир Зеленский снял с должности посла Украины в Австрии Александра Щербу и обнародовал имена трех новых послов в Монако, Ирландии и Сенегале.

Об этом говорится в тексте указа №176/2021 от 28 апреля, который опубликован на сайте главы государства.



"Освободить Щербу Александра Васильевича от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Австрия", - говорится в указе.



Щерба на этой должности пребывал с ноября 2014 года.



Кроме того, послом Монако Зеленский назначил Вадима Омельченко, который также возглавляет украинское посольство во Франции.



Послом Украины в Ирландии стала Лариса Герасько.



А послом в Сенегале назначен Юрий Пивоваров.