Президент обнародовал имена послов Украины в Монако, Ирландии и Сенегале

Владимир Зеленский снял с должности посла Украины в Австрии Александра Щербу и обнародовал имена трех новых послов в Монако, Ирландии и Сенегале.
Об этом говорится в тексте указа №176/2021 от 28 апреля, который опубликован на сайте главы государства.
"Освободить Щербу Александра Васильевича от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Австрия", - говорится в указе.
Щерба на этой должности пребывал с ноября 2014 года.
Кроме того, послом Монако Зеленский назначил Вадима Омельченко, который также возглавляет украинское посольство во Франции.
Послом Украины в Ирландии стала Лариса Герасько.
А послом в Сенегале назначен Юрий Пивоваров.
"Освободить Щербу Александра Васильевича от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Австрия", - говорится в указе.
Щерба на этой должности пребывал с ноября 2014 года.
Кроме того, послом Монако Зеленский назначил Вадима Омельченко, который также возглавляет украинское посольство во Франции.
Послом Украины в Ирландии стала Лариса Герасько.
А послом в Сенегале назначен Юрий Пивоваров.
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