Президент ОАЭ предложил площадку для встречи Владимира Зеленского и путина

07:59 10 августа Киев, Украина

Глава ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян намерен организовать встречу Зеленского и путина в рамках предстоящей конференции ООН по изменению климата COP28, которая пройдет в Дубаи ноябре-декабре, пишет газета L'Orient-Le Jour со ссылкой на западных и арабских дипломатов.

Как отмечает издание, о данных планах проинформированы президент США, Джо Байден и Папа Римский, которые выразили согласие с инициативой.

В США уже дали комментарий данной инициативе, заявив, что Украина играет главную роль в определении собственного будущего, и Президент Зеленский должен лично принимать решения по поводу любых потенциальных переговоров с путиным.

«По любой встрече между Президентом Зеленским и президентом путиным, я бы сказал, что это решение должен принимать сам президент Зеленский. Мы четко дали понять, что именно Украина руководит процессом, когда речь идет о ее будущем, и это касается любых потенциальных переговоров», - отметил представитель Госдепа Мэтью Миллер.

В то же время, по его словам, украинская сторона четко отмечала, что открыта для переговоров с россией, которые будут уважать территориальную целостность Украины и ее суверенитет.