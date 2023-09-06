Президент ОАЭ предложил площадку для встречи Владимира Зеленского и путина

Глава ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян намерен организовать встречу Зеленского и путина в рамках предстоящей конференции ООН по изменению климата COP28, которая пройдет в Дубаи ноябре-декабре, пишет газета L'Orient-Le Jour со ссылкой на западных и арабских дипломатов.
Как отмечает издание, о данных планах проинформированы президент США, Джо Байден и Папа Римский, которые выразили согласие с инициативой.
В США уже дали комментарий данной инициативе, заявив, что Украина играет главную роль в определении собственного будущего, и Президент Зеленский должен лично принимать решения по поводу любых потенциальных переговоров с путиным.
В то же время, по его словам, украинская сторона четко отмечала, что открыта для переговоров с россией, которые будут уважать территориальную целостность Украины и ее суверенитет.
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