Президент назвал децентрализацию одной из самых успешных реформ

В процессе децентрализации, кроме успехов, проявились и недостатки, поэтому чтобы исправить недочеты необходимо провести аудит после завершения второго этапа реформы .
Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время выступления на форуме Украина 30, сообщает его пресс-служба в среду, 28 июля.
Но, по словам Зеленского, в процессе децентрализации проявились не только успехи, но и недостатки, которые сначала были незаметны.
Он отметил, что работа над этим продолжается в рамках Конгресса местных и региональных властей, который постепенно становится аналитическим инструментом для помощи в процессе децентрализации, площадкой для дискуссий с представителями исполнительной и законодательной ветвей власти.
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