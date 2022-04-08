Президент назначил нового главу Ивано-Франковской ОГА

07:51 09 июля Киев, Украина

Владимир Зеленский назначил председателем Ивано-Франковской облгосадминистрации (ОГА) Светлану Онищук и вручил ей служебное удостоверение.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



Во время встречи в Офисе Президента глава государства пожелал новой руководительнице Ивано-Франковской ОГА успехов в должности.

"Верю, что ваш профессиональный уровень, опыт госслужбы и знания региона помогут сделать работу облгосадминистрации еще более эффективной для создания истории успеха вашей родной Ивано-Франковщины", - сказал Президент.

Среди приоритетов он назвал развитие инфраструктуры и туристического потенциала региона, а также привлечение инвестиций.



Отмечается, до сих пор Онищук работала заместителем председателя ОГА.



На сайте президента обнародованы указы об увольнении Андрея Бойчука с должности председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению и назначение на эту должность Онищук.



Светлана Онищук родилась в 1984 году в поселке Заболотов Ивано-Франковской области. В 2002 году окончила Снятинский сельскохозяйственный техникум по направлению "бухгалтерский учет", в 2005 году - Прикарпатский национальный университет им. Василия Стефаника по направлению "правоведение". Доктор наук по государственному управлению.



Трудовую деятельность Онищук начала в 2002 году как юридический консультант частной агрофирмы. Проходила службу в органах внутренних дел в Прикарпатском юридическом институте Львовского государственного университета внутренних дел. С 2012 года работала на различных должностях в Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы и его региональных подразделениях.



С сентября 2019 года - заместитель председателя Ивано-Франковской ОГА.