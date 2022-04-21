Президент назначил нового главу облгосадминистрации Харькова

20:54 27 ноября Киев, Украина

Владимир Зеленский назначил нового главу областной госадминистрации Харькова, подписав соответствующий указ.

Об этом сообщили в Офисе президента, 27 ноября.

Председателем облгосадминистрации стала Айна Тимчук, во время встречи в Офисе президента Зеленский вручил Тимчук служебное удостоверение (на фото) и пожелал успехов в работе на посту. Он выразил надежду, что под ее началом регион достигнет новых ступеней развития.



