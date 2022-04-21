Президент назначил нового главу облгосадминистрации Харькова

Владимир Зеленский назначил нового главу областной госадминистрации Харькова, подписав соответствующий указ.
Об этом сообщили в Офисе президента, 27 ноября.
Председателем облгосадминистрации стала Айна Тимчук, во время встречи в Офисе президента Зеленский вручил Тимчук служебное удостоверение (на фото) и пожелал успехов в работе на посту. Он выразил надежду, что под ее началом регион достигнет новых ступеней развития.
Справка: Айна Тимчук родилась в 1973 году в Днепропетровске (ныне Днепр). В 1995-м окончила Днепропетровский государственный университет по специальности "Управление трудовыми ресурсами", а в 2004 году - Днепропетровский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины по специальности "Государственное управление".
- В 1997-2000 годах работала в исполкоме Днепропетровского городского совета.
- С 2003 по 2006 год - заместитель председателя Днепропетровского областного совета. Депутат Днепропетровского облсовета V созыва.
- В 2010-2014 годах - заместитель Харьковского городского головы.
- В разные годы была заместителем председателя Днепропетровской облгосадминистрации, до назначения на должность председателя Харьковской ОГА работала руководителем аппарата Днепропетровской облгосадминистрации. Награждена орденом княгини Ольги III степени.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии