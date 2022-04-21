Президент назначил нового главу облгосадминистрации Харькова

20:54 27 ноября Киев, Украина

Владимир Зеленский назначил нового главу областной госадминистрации Харькова, подписав соответствующий указ. 
 
Об этом сообщили в Офисе президента, 27 ноября. 
 
Председателем облгосадминистрации стала Айна Тимчук, во время встречи в Офисе президента Зеленский вручил Тимчук служебное удостоверение (на фото) и пожелал успехов в работе на посту. Он выразил надежду, что под ее началом регион достигнет новых ступеней развития.

Справка: Айна Тимчук родилась в 1973 году в Днепропетровске (ныне Днепр). В 1995-м окончила Днепропетровский государственный университет по специальности "Управление трудовыми ресурсами", а в 2004 году - Днепропетровский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины по специальности "Государственное управление".
  • В 1997-2000 годах работала в исполкоме Днепропетровского городского совета.
  • С 2003 по 2006 год - заместитель председателя Днепропетровского областного совета. Депутат Днепропетровского облсовета V созыва.
  • В 2010-2014 годах - заместитель Харьковского городского головы.
  • В разные годы была заместителем председателя Днепропетровской облгосадминистрации, до назначения на должность председателя Харьковской ОГА работала руководителем аппарата Днепропетровской облгосадминистрации. Награждена орденом княгини Ольги III степени.