Президент назначил и.о. главы Кировоградской ОГА
08:32 16 Апрель Киев, Украина
Согласно указу главы государства Владимира Зеленского, исполняющим обязанности главы Кировоградской ОГА
назначен Валерий Жалдак.
Об этом сообщает сайт Президента Украины.
Президент Зеленский
своим указом № 163 /2021 уволил Андрея Назаренко с должности председателя Кировоградской ОГА согласно с поданным им заявлением.
"Освободить Назаренко Андрея Валерьевича от должности главы Кировоградской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в документе.
Президент указом № 164 /2021 назначил Валерия Жалдака временным главой Кировоградской ОГА.
"Временно возложить исполнение обязанностей председателя Кировоградской областной государственной администрации на Жалдака Валерия Александровича", - говорится в указе.
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