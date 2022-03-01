Президент назначил главу Киевской военной администрации

13:07 01 Март Киев, Украина

Президент Владимир Зеленский назначил генерала Николая Жирнова главой Киевской военной администрации.

Об этом глава государства сообщил в своем видеообращении во вторник, 1 марта.



"Оборона столицы – прежде всего. Поэтому я принял решение на время войны назначить главой Киевской военной администрации профессионального военного, чтобы гарантировать оборону города, чтобы блокировать врагу подступы к нашей столице, чтобы у киевлян было все необходимое. Главой военной администрации будет генерал Жирнов Николай Николаевич", – сказал глава государства.



Зеленский отметил, что Жирнов служил командующим Сил поддержки. Он на высоком уровне обеспечивал инженерную поддержку ВСУ в 2014-15 годах. Сейчас он работает в СНБО государственным экспертом Службы военной безопасности.



Указ о назначении Николая Жирнова уже появился на сайте главы государства.



Напомним, 25 февраля Владимир Зеленский назначил Юрия Лебедя командующим Нацгвардией Украины.