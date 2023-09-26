Президент Нацсовета Австрии выступил в Верховной Раде

Президент Национального совета Австрии Вольфганг Соботка 26 сентября выступил на пленарном заседании Верховной Рады. Он заявил, что его страна продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь "столько, сколько потребуется".
Об этом в своем Facebook рассказал глава парламента Руслан Стефанчук.
Об этом в своем Facebook рассказал глава парламента Руслан Стефанчук.
Вена уже предоставила финансовую и гуманитарную помощь Украине на сумму более 152 млн. евро.
По словам главы Нацсовета, Австрия будет продолжать оказывать украинцам гуманитарную помощь "столько, сколько потребуется".
Руслан Стефанчук поблагодарил австрийский коллегу за поддержку и солидарность с Украиной и украинским народом.
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