Президент Нацсовета Австрии выступил в Верховной Раде

17:59 26 сентября Киев, Украина

Президент Национального совета Австрии Вольфганг Соботка 26 сентября выступил на пленарном заседании Верховной Рады. Он заявил, что его страна продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь "столько, сколько потребуется".



Об этом в своем Facebook рассказал глава парламента Руслан Стефанчук.

"Все знают, что Австрия нейтральна в военном плане, однако мы не политически нейтральны, — и поэтому заняли очень четкую и недвусмысленную позицию в этой войне. Австрия не может и не будет молчать, когда речь идет о нарушении международного права, о неспровоцированной войне", которую россия ведет против Украины, и немыслимые страдания, которые эта война приносит", - сказал Соботка с трибуны украинского парламента.

Вена уже предоставила финансовую и гуманитарную помощь Украине на сумму более 152 млн. евро.