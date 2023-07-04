Президент Литвы призывает НАТО поддержать стремлене Украины к членству

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал союзников в НАТО проявить больше решительности в отношении стремлений Украины к членству на предстоящем саммите 11-12 июля.
В ходе интервью агентству Reuters он отметил, что россия может трактовать любую нерешительность со стороны Альянса как признак слабости.
В ходе интервью агентству Reuters он отметил, что россия может трактовать любую нерешительность со стороны Альянса как признак слабости.
Президент Литвы отметил, что некоторые члены НАТО относятся к таким более решительным формулировкам относительно членства Украины с опаской. Однако он видит "сдвиг" в мышлении их лидеров.
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