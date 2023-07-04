Президент Литвы призывает НАТО поддержать стремлене Украины к членству

12:29 04 июля Киев, Украина





В ходе интервью агентству Reuters он отметил, что россия может трактовать любую нерешительность со стороны Альянса как признак слабости. Президент Литвы Гитанас Науседа призвал союзников в НАТО проявить больше решительности в отношении стремлений Украины к членству на предстоящем саммите 11-12 июля.В ходе интервью агентству Reuters он отметил, что россия может трактовать любую нерешительность со стороны Альянса как признак слабости.

"Мы не должны бояться принимать более решительные решения, иначе путинский режим решит, что западные союзники слишком слабы и могут быть заставлены уступить", - подчеркнул Науседа.

Он также добавил: "Более ясная позиция относительно перспектив членства Украины, вероятно, укрепит боевой дух украинских солдат на поле боя. Это крайне важно".



Президент Литвы отметил, что некоторые члены НАТО относятся к таким более решительным формулировкам относительно членства Украины с опаской. Однако он видит "сдвиг" в мышлении их лидеров.