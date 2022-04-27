Президент Литвы призвал канцлера Германии поставить Украине танки

09:45 27 апреля Киев, Украина

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал канцлера Германии Олафа Шольца поставить Украине боевые танки Leopard.

"Я не занимаю должность канцлера Олафа Шольца. Могу только сказать, что я бы сделал на его месте: поставил бы танки", - сказал он.

Науседа сказал, что Германия двигается в правильном направлении, но если она хочет быть последовательной, она не может останавливаться на полпути.

"Очень важно, чтобы Украина сейчас получила необходимую ей военную технику. Не завтра или послезавтра – тогда может быть слишком поздно", – добавил он.

Глава Литвы также призвал НАТО перейти от воздушного наблюдения к противовоздушной обороне, заявив, что война в Украине показала важность потенциала противовоздушной обороны.

"Благодаря наблюдению за воздушным пространством наши пилоты в настоящее время могут собирать информацию только о нарушении воздушного пространства. Но приказа сбивать боевые самолеты противника в экстренной ситуации нет", - сказал он.

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт во вторник заявила о разрешении компании Krauss-Maffei Wegmann продавать Киеву зенитные самоходные установки Gepard.