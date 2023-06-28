Президент Литвы прибыл в Киев с неанонсированным визитом

10:14 28 июня Киев, Украина

Президент Литвы



В Киеве Науседа встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также примет участие в мероприятиях по случаю 27-летия принятия Конституции Украины.



Также президенты будут обсуждать повестку дня саммита НАТО в Вильнюсе, вопросы переговоров Украины о членстве в Европейском Союзе, помощь Литвы и ЕС Украине.



Президент прибыл в Киев из Гааги. Там накануне на встрече глав 7 государств шла речь о дальнейшей поддержке Украины. Из Киева президент Литвы отправится в Брюссель, где в четверг начинается заседание Совета европейских лидеров.



11-12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Гитанас Науседа 28 июня прибыл с неанонсированным визитом в Киев, сообщила пресс-служба литовского президента.В Киеве Науседа встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также примет участие в мероприятиях по случаю 27-летия принятия Конституции Украины.Также президенты будут обсуждать повестку дня саммита НАТО в Вильнюсе, вопросы переговоров Украины о членстве в Европейском Союзе, помощь Литвы и ЕС Украине.Президент прибыл в Киев из Гааги. Там накануне на встрече глав 7 государств шла речь о дальнейшей поддержке Украины. Из Киева президент Литвы отправится в Брюссель, где в четверг начинается заседание Совета европейских лидеров.11-12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО.

Сегодня утром в Твиттере Науседа сообщил, что Литва приобрела две пусковые установки NASAMS, которые будут переданы Украине.



Напомним, Литва вместе с союзниками закупит для Украины средства ПВО на €107,5 млн.