Президент Литвы посетит Украину с рабочим визитом
14:19 15 Март Киев, Украина
В четверг, 18 марта в Украину прибудет глава Литвы Гитанас Науседа, спикер парламента Дмитрий Разумков
пригласил его выступить в Раде.
Такое заявление сделал Разумков на заседании согласительного совета в понедельник, 15 марта.
"В четверг в Украине будет президент Литовской Республики. Было обращение к Верховной Раде с предложением выступления господина Науседы в стенах парламента", – сказал Разумков.
По словам председателя Рады, он обсудил выступление Науседы с представителями фракций и групп и они поддержали инициативу.
"Поскольку Литва является постоянным нашим партнером, партнером как в рамках деятельности на площадках ПАСЕ, в рамках Балтик+ и многих других международных организациях, а также это надежный партнер, с которым мы проходим те вызовы, которые сегодня стоят перед Украиной, перед Европой и в том числе перед миром. Потому что нас объединяет много общего и в истории, и, я уверен, в будущем", – подчеркнул он.
Литовский президент Гитанас Науседа по случаю второй годовщины изменений в Конституцию Украины призвал украинскую власть быть сильной на пути европейской и евроатлантической интеграции, закрепленной в украинском Основном законе.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии