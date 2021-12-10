Президент Литвы посетит Украину с рабочим визитом

14:19 15 Март Киев, Украина

В четверг, 18 марта в Украину прибудет глава Литвы Гитанас Науседа, спикер парламента Дмитрий Разумков пригласил его выступить в Раде.

Такое заявление сделал Разумков на заседании согласительного совета в понедельник, 15 марта.

"В четверг в Украине будет президент Литовской Республики. Было обращение к Верховной Раде с предложением выступления господина Науседы в стенах парламента", – сказал Разумков.

По словам председателя Рады, он обсудил выступление Науседы с представителями фракций и групп и они поддержали инициативу.

"Поскольку Литва является постоянным нашим партнером, партнером как в рамках деятельности на площадках ПАСЕ, в рамках Балтик+ и многих других международных организациях, а также это надежный партнер, с которым мы проходим те вызовы, которые сегодня стоят перед Украиной, перед Европой и в том числе перед миром. Потому что нас объединяет много общего и в истории, и, я уверен, в будущем", – подчеркнул он.

Литовский президент Гитанас Науседа по случаю второй годовщины изменений в Конституцию Украины призвал украинскую власть быть сильной на пути европейской и евроатлантической интеграции, закрепленной в украинском Основном законе.