Президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что коррупция в Украине становится существенным препятствием для поставок западного оружия Вооруженным силам Украины.
Он выразил эту позицию в свете того факта, что страны, предоставляющие поддержку Украине, должны учитывать мнение своих избирателей и общества, так как они являются демократическими государствами.
Глава Литвы подчеркнул, что крупные коррупционные скандалы в Украине оказывают негативное воздействие на репутацию страны и создают преграды для поставок оружия. Это заявление было сделано после того, как президент Украины Владимир Зеленский принял решение о замене министра обороны Алексея Резникова.
Несмотря на то что в заявлении главы государства не было явного упоминания о коррупции, в последнее время в Министерстве обороны Украины начались расследования по поводу злоупотреблений и взяточничества при закупках.
Он выразил эту позицию в свете того факта, что страны, предоставляющие поддержку Украине, должны учитывать мнение своих избирателей и общества, так как они являются демократическими государствами.
Глава Литвы подчеркнул, что крупные коррупционные скандалы в Украине оказывают негативное воздействие на репутацию страны и создают преграды для поставок оружия. Это заявление было сделано после того, как президент Украины Владимир Зеленский принял решение о замене министра обороны Алексея Резникова.
Несмотря на то что в заявлении главы государства не было явного упоминания о коррупции, в последнее время в Министерстве обороны Украины начались расследования по поводу злоупотреблений и взяточничества при закупках.
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