Президент инициировал создание двух госпремий

14:44 24 Август Киев, Украина

Владимир Зеленский направил на рассмотрение Кабинета министров Украины письмо об учреждении двух Государственных премий.

За весомый вклад в развитие науки и научные достижения - Государственная премия имени Бориса Патона, и за весомый вклад в развитие музыкального искусства – Государственная премия имени Мирослава Скорика.

Об этом он заявил во время выступления на торжествах по случаю 29-й годовщины Независимости Украины в понедельник, 24 августа.



Так, Зеленский назвал Патона и Скорика "гениями современности, с которыми нам посчастливилось жить в одно время".

"Они удостоены высоких государственных наград. Они творили нашу историю и славу Украины в мире", - сказал он.

Отметим, в среду, 19 августа, на 102-м году жизни умер украинский ученый, бывший президент Национальной академии наук Украины (НАНУ) Борис Патон. По словам его коллег, академик умер от заболевания сердечно-сосудистой системы. А 25 марта 2020 года Борис Патон покинул пост президента НАН Украины. Отметим, что на этой должности академик был с 1962 года.

Выдающийся композитор Мирослав Скорик умер на 82-м году жизни 1 июня 2020 года.