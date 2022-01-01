Президент инициировал создание двух госпремий

Владимир Зеленский направил на рассмотрение Кабинета министров Украины письмо об учреждении двух Государственных премий.
За весомый вклад в развитие науки и научные достижения - Государственная премия имени Бориса Патона, и за весомый вклад в развитие музыкального искусства – Государственная премия имени Мирослава Скорика.
Об этом он заявил во время выступления на торжествах по случаю 29-й годовщины Независимости Украины в понедельник, 24 августа.
Так, Зеленский назвал Патона и Скорика "гениями современности, с которыми нам посчастливилось жить в одно время".
Так, Зеленский назвал Патона и Скорика "гениями современности, с которыми нам посчастливилось жить в одно время".
Отметим, в среду, 19 августа, на 102-м году жизни умер украинский ученый, бывший президент Национальной академии наук Украины (НАНУ) Борис Патон. По словам его коллег, академик умер от заболевания сердечно-сосудистой системы. А 25 марта 2020 года Борис Патон покинул пост президента НАН Украины. Отметим, что на этой должности академик был с 1962 года.
Выдающийся композитор Мирослав Скорик умер на 82-м году жизни 1 июня 2020 года.
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