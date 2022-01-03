Президент и первая леди посетили "Главный военный клинический госпиталь"

17:06 24 Август Киев, Украина

Владимир и Елена Зеленские посетили раненных, которые проходят лечение в Национальном военно-медицинском клиническом центре.

"В День Независимости Украины Президент Владимир Зеленский с женой Еленой посетили Национальный военно-медицинский клинический центр "Главный военный клинический госпиталь" и пообщались с ранеными защитниками и их близкими", - говорится в сообщении.

Так, Зеленский поблагодарил за службу военных и пожелал выздоровления.

"Благодарны вам за службу. Мощные, смелые ребята, защищаете нашу страну. Вы рискуете самым ценным – здоровьем и жизнью. Ребята, желаю выздоровления, а родным – держитесь. Поздравляю с Днем Независимости", - сказал он.

Среди прочего, Президент поинтересовался, предоставляется ли раненым вся необходимая помощь. Медики рассказали о состоянии военных, получивших тяжелые ранения на передовой, и об их лечении.

Защитников, проходящих лечение, также поздравил музыкант Сергей Михалок с группой "Ляпис 98". Они исполнили композицию "Воины света" и вручили подарки.

"Мы написали песню, которая стала неофициальным гимном Майдана. В Украине сегодня День Независимости, а в нашей стране сейчас люди тоже борются и поют такие же песни. Надеемся, что вы все выздоровеете. И вы будете жить, как и мы, в мирной прекрасной стране", - сказал Сергей Михалок.

Президент Украины вручил военным государственные награды.