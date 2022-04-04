Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сожалеет о прежней поддержке РФ

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признал ошибки в политических отношениях с Россией и теперь сожалеет о прежней поддержке РФ.
Штайнмайер также признал неудачу "с созданием общеевропейского дома с участием России" и попыткой включить Россию в общую архитектуру европейской безопасности".
Лучше поздно, чем никогда, но не слишком ли большую цену мы заплатили за прозрение Штайнмайера?
Лучше поздно, чем никогда, но не слишком ли большую цену мы заплатили за прозрение Штайнмайера?
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