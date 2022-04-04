Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сожалеет о прежней поддержке РФ

20:33 04 апреля Киев, Украина

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признал ошибки в политических отношениях с Россией и теперь сожалеет о прежней поддержке РФ.

"Моя приверженность газопроводу "Северный поток - 2" была явной ошибкой. Мы держались за мосты, в которые Россия больше не верила, о чем нас предупреждали наши партнеры. Я не верил, что Владимир Путин примет полное экономическое, политическое и моральное крушение своей страны ради своего имперского безумия", - заявил Штайнмайер.

Штайнмайер также признал неудачу "с созданием общеевропейского дома с участием России" и попыткой включить Россию в общую архитектуру европейской безопасности".



Лучше поздно, чем никогда, но не слишком ли большую цену мы заплатили за прозрение Штайнмайера?