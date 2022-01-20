Президент Франции выступил за создание плана безопасности Европы

07:17 20 Январь Киев, Украина





Об этом он заявил во время выступления в Европарламенте, по случаю начала председательства Франции в ЕС с 1 января. Глава Франции Эммануэль Макрон призвал Евросоюз как можно скорее создать и реализовать новый план общеевропейской безопасности, включающий меры по ослаблению напряжения в отношениях с Россией.Об этом он заявил во время выступления в Европарламенте, по случаю начала председательства Франции в ЕС с 1 января.

"Французское предложение состоит в том, чтобы создать вместе европейскую силу будущего... независимую Европу, которая будет справляться в решении собственного будущего, а не будет полагаться на решение других великих держав", - сказал Макрон.

По его словам, после постройки новой системы безопасности ею нужно "поделиться с союзниками по НАТО и предложить РФ для переговоров".



Французский лидер подчеркнул, что голос Европы должен быть единым и сильным в вопросах, касающихся стратегического оружия и контроля над вооруженными силами.

Безопасность нашего континента как силы мира и равновесия требует стратегического перевооружения", – сказал Макрон.

Он также отметил необходимость "откровенного и требовательного" диалога с РФ. По его словам, Европа должна выдвигать свои требования и добиваться их выполнения, а открытый диалог необходим из-за "дестабилизации, вмешательства и манипуляции" со стороны Москвы.



Он предложил провести саммит ЕС с участием главы Кремля.

"Очень тяжело проводить политику суверенитета от РФ, если мы решили не разговаривать с ней", - отметил президент Франции и призвал страны ЕС избавиться от зависимости от российских газа и нефти ради собственного суверенитета.

Президент Франции также сообщил евродепутатам, что Париж и Берлин работают над возрождением "нормандского формата" переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины.



Напомним, на Западе считают, что Москва специально нагнетает ситуацию на границах с Украиной, чтобы угроза возможного вторжения подтолкнула страны НАТО к уступкам. Россия требует от Альянса обязаться не принимать новых членов, включая Украину. 10 января РФ провела переговоры по безопасности с США, 12 января - с НАТО. На них Москве не удалось достичь прогресса в вопросе запрета на членство Украины в НАТО. Альянс настаивает, что только Киев и 30 стран-членов могут решать вопросы готовности Украины к вступлению. На этой неделе должны пройти переговоры между госсекретарем США и российским министром иностранных дел.