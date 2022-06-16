Президент Франции и канцлер Германии сделали свои первые заявления во время посещения Киева

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц сделали первые заявления по прибытии в Киев вместе с премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоганнисом.
Макрон в комментарии France 24 сказал, что они встретятся с президентом Владимиром Зеленским и отправятся на «место военных действий, где были совершены массовые убийства», имея в виду Ирпень. Французский лидер назвал зверства россиян в городах под Киевом военными преступлениями.
Макрон в комментарии France 24 сказал, что они встретятся с президентом Владимиром Зеленским и отправятся на «место военных действий, где были совершены массовые убийства», имея в виду Ирпень. Французский лидер назвал зверства россиян в городах под Киевом военными преступлениями.
Также с делегацией приехала министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.
В свою очередь Шольц в комментарии Bild заявил, что Украина продолжит получать от Германии финансовую, гуманитарную и военную помощь.
Добавим, что Шольц и Макрон несколько раз говорили с российским диктатором владимиром путиным, что вызвало недовольство в украинском обществе. В частности, недавно они обсуждали с ним разблокировку портов для вывоза украинского зерна.
Кроме того, Макрон ранее предлагал Украине уступить суверенитет, чтобы «сохранить лицо путина», а также заявлял, что Украине придется договариваться с россией о мире после завершения боев.
Также добавим, что премьер-министр Италии Марио Драги ранее предлагал мирный план, не предусматривающий вступления Украины в НАТО.
Макрон, Шольц и Драги прибыли в Украину накануне обсуждения Еврокомиссией предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.
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