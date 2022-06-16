Президент Франции и канцлер Германии сделали свои первые заявления во время посещения Киева

12:10 16 июня Киев, Украина





Макрон в комментарии France 24 сказал, что они встретятся с президентом Владимиром Зеленским и отправятся на «место военных действий, где были совершены массовые убийства», имея в виду Ирпень. Французский лидер назвал зверства россиян в городах под Киевом военными преступлениями. Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц сделали первые заявления по прибытии в Киев вместе с премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоганнисом.Макрон в комментарии France 24 сказал, что они встретятся с президентом Владимиром Зеленским и отправятся на «место военных действий, где были совершены массовые убийства», имея в виду Ирпень. Французский лидер назвал зверства россиян в городах под Киевом военными преступлениями.

«Это послание европейского единства, адресованное украинским мужчинам и женщинам, о поддержке. Я прибыл поговорить как о настоящем, так и о будущем, поскольку ближайшие недели, как мы знаем, будут очень тяжелыми», – заявил Макрон.

Также с делегацией приехала министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

«Эта поездка очень важна для Украины, Европы и глобальной стабильности», – сказала она в комментарии BFMTV .

В свою очередь Шольц в комментарии Bild заявил, что Украина продолжит получать от Германии финансовую, гуманитарную и военную помощь.

«Мы не только хотим продемонстрировать солидарность, мы также хотим заверить, что помощь, которую мы организуем – финансовая, гуманитарная, а также когда речь идет о вооружении – будет продолжена. И что мы будем продолжать ее, пока это необходимо для борьбы Украины за независимость», - заявил Шольц.

Добавим, что Шольц и Макрон несколько раз говорили с российским диктатором владимиром путиным, что вызвало недовольство в украинском обществе. В частности, недавно они обсуждали с ним разблокировку портов для вывоза украинского зерна.



Кроме того, Макрон ранее предлагал Украине уступить суверенитет, чтобы «сохранить лицо путина», а также заявлял, что Украине придется договариваться с россией о мире после завершения боев.



Также добавим, что премьер-министр Италии Марио Драги ранее предлагал мирный план, не предусматривающий вступления Украины в НАТО.



Макрон, Шольц и Драги прибыли в Украину накануне обсуждения Еврокомиссией предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.