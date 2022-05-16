Президент Финляндии рассказал о телефонном разговоре с путиным

14:01 16 мая Киев, Украина

Лучше насторожиться, если твоя соседняя страна Россия, заявил Саули Ниинисте президент Финляндии.


В политике безопасности, особенно в разговоре с Россией, вы должны иметь в виду, что то, что он сказал, не означает, что вы не должны быть начеку - комментирует президент Финляндии.

Полномасштабное вторжение России в Украину свидетельствует о том, что Кремль может напасть на независимую соседнюю страну.

Такое заявление сделал президент Финляндии Саули Ниинисте, объясняя решение страны подать заявку на членство в НАТО, рассказал он в интервью CNN.
 
"Хотя я и не верю, что Россия может напасть на Финляндию сейчас или в будущем, но политический ландшафт в Европе и мире не оставляет места для нейтральных стран", - заявил Ниинисте.
 
Сообщая Путина в телефонном разговоре о решении Финляндии подать заявку на членство в НАТО, Ниинисте сказал, что был удивлен спокойной реакцией президента РФ.
 
"На самом деле сюрпризом было то, что он воспринял это так спокойно... Но в политике безопасности, особенно в разговоре с Россией, вы должны иметь в виду, что то, что он сказал, не означает, что вы не должны быть начеку. Но пока, кажется, нет немедленных проблем", - подытожил президент Финляндии.