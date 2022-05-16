Президент Финляндии рассказал о телефонном разговоре с путиным

"Хотя я и не верю, что Россия может напасть на Финляндию сейчас или в будущем, но политический ландшафт в Европе и мире не оставляет места для нейтральных стран", - заявил Ниинисте.

Сообщая Путина в телефонном разговоре о решении Финляндии подать заявку на членство в НАТО, Ниинисте сказал, что был удивлен спокойной реакцией президента РФ.

"На самом деле сюрпризом было то, что он воспринял это так спокойно... Но в политике безопасности, особенно в разговоре с Россией, вы должны иметь в виду, что то, что он сказал, не означает, что вы не должны быть начеку. Но пока, кажется, нет немедленных проблем", - подытожил президент Финляндии.