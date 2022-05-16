Президент Финляндии рассказал о телефонном разговоре с путиным

Лучше насторожиться, если твоя соседняя страна Россия, заявил Саули Ниинисте президент Финляндии.
В политике безопасности, особенно в разговоре с Россией, вы должны иметь в виду, что то, что он сказал, не означает, что вы не должны быть начеку - комментирует президент Финляндии.
Полномасштабное вторжение России в Украину свидетельствует о том, что Кремль может напасть на независимую соседнюю страну.
Такое заявление сделал президент Финляндии Саули Ниинисте, объясняя решение страны подать заявку на членство в НАТО, рассказал он в интервью CNN.
Сообщая Путина в телефонном разговоре о решении Финляндии подать заявку на членство в НАТО, Ниинисте сказал, что был удивлен спокойной реакцией президента РФ.
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