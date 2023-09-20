Президент Еврокомиссии высоко оценила прогресс Украины на пути к членству в ЕС

11:50 20 сентября Киев, Украина

Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Украина имеет значительный прогресс в проведении реформ и может быстро стать членом Европейского Союза.

Об этом фон дер Ляен сказала в интервью Bloomberg Television в Нью-Йорке, вышедшем поздно вечером во вторник, 19 сентября.

"Я поражена тем, как Украина проводит очень сложные реформы , в то время как они ведут войну. Если они сохранят этот темп - а я вижу, что они абсолютно мотивированы - это будет решающий момент", - сказала фон дер Ляен.

Она отказалась назвать конкретные сроки вступления Украины в ЕС, но сказала, что убеждена, что Киев в конце концов добьется успеха в своей заявке на членство в Альянсе.