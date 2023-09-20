Президент Еврокомиссии высоко оценила прогресс Украины на пути к членству в ЕС

Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Украина имеет значительный прогресс в проведении реформ и может быстро стать членом Европейского Союза.
Об этом фон дер Ляен сказала в интервью Bloomberg Television в Нью-Йорке, вышедшем поздно вечером во вторник, 19 сентября.
Она отказалась назвать конкретные сроки вступления Украины в ЕС, но сказала, что убеждена, что Киев в конце концов добьется успеха в своей заявке на членство в Альянсе.
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