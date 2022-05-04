Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о шестом пакете санкций ЕС против россии

11:32 04 мая Киев, Украина

ЕС предлагает запретить весь импорт российской нефти - морской и трубопроводной, сырой и очищенной. При этом Урсула фон дер Ляйен уточнила, что такое решение далось не просто из-за того, что некоторые страны ЕС всё ещё зависят от российской нефти.

"Мы позаботимся о том, чтобы поставки российской нефти постепенно прекратить упорядочено. Таким образом, чтобы мы и наши партнеры могли обеспечить альтернативные пути поставок и минимизировать влияние на мировые рынки. Поэтому мы постепенно прекратим поставки сырой нефти в Россию в течение шести месяцев, а продуктов переработки нефти — до конца года", - заявила президент Еврокомиссии.

Шестой пакет включает в себя:

Санкции против высокопоставленных военных и других лиц, обвиняемые в совершении военных преступлений в Буче и виновные в блокаде Мариуполя. Это посылает ещё один важный сигнал всем виновникам войны Кремля: мы знаем, кто вы, и вы будете отвечать.

против высокопоставленных военных и других лиц, обвиняемые в совершении военных преступлений в Буче и виновные в блокаде Мариуполя. Это посылает ещё один важный сигнал всем виновникам войны Кремля: мы знаем, кто вы, и вы будете отвечать. Отключение от SWIFT самого крупного российского банка -"Сбербанк" и еще двух крупных финучреждений. По данным Politico, речь идет о Московском кредитном банке и Россельхозбанке, которые входят в число системно важных для российского финансового рынка.

Запрет государственных информационных вещателей страны-агрессора работать в эфире ЕС (им больше не будет позволено распространять путинскую ложь и пропаганду в ЕС, в какой-либо форме - по кабелю, через спутник, в интернете или с помощью приложений для смартфонов)

Поэтапный отказ от российской нефти.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюз хочет победы Украины в этой войне.



С момента признания Россией "независимости" оккупированных ею территорий на Донбассе и начала полномасштабной войны против Украины Евросоюз ввел пять пакетов санкций против РФ, последний из них – в начале апреля.