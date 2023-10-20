Президент Еврокомиссии призывает продолжать поддерживать Украину, чтобы не допустить "заморозки" войны

10:33 20 октября Киев, Украина

Европейский Союз и США должны совместить усилия, чтобы не дать россии заморозить войну в Украине и предоставить Украине гарантии безопасности для достижения устойчивого мира.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время своего выступления с публичной лекцией в Университете Гудзона в США.



По ее словам, россия не может выиграть войну в Украине, поэтому пытается ее заморозить, чтобы восстановить силы и нанести новый удар.

"Сейчас пришло время удвоить усилия, в финансировании или в поставках оборудования, чтобы продолжать повышать цену этой войны для россии, и сдержать намерения тех, кто сейчас наблюдает за нами, чтобы проверить, может ли наша выносливость сравниться с их. Именно поэтому наши санкции должны оставаться в силе", — сказала президент Еврокомиссии.

Фон дер Ляен добавила, что мир должен быть с Украиной столько, сколько нужно.

"Мы никогда не сможем сравниться с самопожертвованием и храбростью украинцев, но мы можем твердо стоять на их стороне. Это именно то, что мы должны делать так долго, как это будет необходимо. Не только потому, что это было бы правильно так сделать, но и потому, что они воюют за наши ценности, за нашу стратегическую безопасность", - сказала фон дер Ляен.