Президент Еврокомиссии призывает продолжать поддерживать Украину, чтобы не допустить "заморозки" войны

Европейский Союз и США должны совместить усилия, чтобы не дать россии заморозить войну в Украине и предоставить Украине гарантии безопасности для достижения устойчивого мира.
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время своего выступления с публичной лекцией в Университете Гудзона в США.
По ее словам, россия не может выиграть войну в Украине, поэтому пытается ее заморозить, чтобы восстановить силы и нанести новый удар.
По ее словам, россия не может выиграть войну в Украине, поэтому пытается ее заморозить, чтобы восстановить силы и нанести новый удар.
Фон дер Ляен добавила, что мир должен быть с Украиной столько, сколько нужно.
From Russia’s war on Ukraine to Hamas’ terrorist attacks on Israel.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 19, 2023
These crises, however different, call on Europe and America to take a stand – and stand together.
We must support these democracies ↓ https://t.co/frAVMfc1pz
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