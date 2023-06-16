Президент Еврокомиссии призывает к полному выводу российских войск из Украины

15:26 31 мая Киев, Украина

С целью завершения войны россии против Украины были выдвинуты предложения о переговорах, которые обязательно должны учитывать полный вывод российских войск с территории Украины. В противном случае, возможно замораживание конфликта.



Президент Европейской комиссии, Урсула фон дер Ляйен, заявила об этом в своем выступлении на форуме GLOBSEC 2023, сообщает официальный сайт Европейской комиссии в среду, 31 мая.

"В настоящее время ведутся интенсивные дискуссии о мирных планах и прекращении огня. Прежде всего, следует придерживаться принципа: ничего не решать относительно Украины без ее участия. Мы стремимся к справедливому миру вместе с Украиной - миру, который не будет вознаграждением для агрессора, а будет основываться на принципах Устава Организации Объединенных Наций и уважении права украинского народа на самоопределение", - подчеркнула президент Европейской комиссии.

По ее словам, прекращение огня, приводящее к замораживанию конфликта, не является долгосрочным решением.

"Мы имеем опыт прекращения огня, который произошел в 2014 году, и мы видим, что произошло с этим соглашением в прошлом феврале, когда россия начала вторжение. Прекращение огня по своей природе будет нестабильным и может дестабилизировать регион вдоль линии фронта. В таких условиях никто не будет готов вкладывать или восстанавливать, а сам конфликт может возобновиться в любой момент. Нет, справедливый мир может быть достигнут только через полный вывод российских войск и их вооружения с территории Украины", - отметила Урсула фон дер Ляйен.



Глава Европейской комиссии призвала "всех, кто способен", предоставить Украине артиллерию и оружие большой дальности.

"Настоящая потребность заключается в военной поддержке для украинских Вооруженных Сил. Вот почему мы предложили закон о производстве боеприпасов - мы называем его ASAP. Мы хотим стимулировать нашу оборонную промышленность для увеличения производства необходимых 155-мм и 152-мм артиллерийских снарядов. А все, кто может, должны предоставить Украине артиллерийские установки и системы дальнего действия, которые помогут сравнять разрыв в огневой мощи с вторгающимися силами", - сказала фон дер Ляйен.

Она также подчеркнула, что поддержка необходима для боевой подготовки украинской армии.