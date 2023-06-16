Президент Еврокомиссии призвала предоставить Украине дальнобойное оружие

12:47 31 мая Киев, Украина

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен призвала предоставить Украине дальнобойное оружие. Об этом она сказала на форуме Globsec 2023, который проходит в Братиславе в Словакии.

Фон дер Ляен отметила, что неотложной потребностью является военная помощь для поддержки усилий Вооруженных Сил Украины. И потому в ЕС предложили инициативу о производстве боеприпасов.
"Мы хотим подтолкнуть нашу оборонную промышленность к увеличению производства крайне необходимых артиллерийских снарядов калибра 155 и 152 миллиметров. А те, кто может, должны предоставить дальнобойную артиллерию и системы вооружения, которые помогут Украине выровнять разрыв в дальности с оккупационными войсками на поле боя", — заявила президент Еврокомиссии.
"Мы никогда не сможем сравниться с жертвенностью и храбростью украинского народа. Но мы можем и должны твердо стоять на их стороне столько, сколько потребуется", — добавила фон дер Ляен.