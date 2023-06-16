Президент Еврокомиссии призвала предоставить Украине дальнобойное оружие

"Мы хотим подтолкнуть нашу оборонную промышленность к увеличению производства крайне необходимых артиллерийских снарядов калибра 155 и 152 миллиметров. А те, кто может, должны предоставить дальнобойную артиллерию и системы вооружения, которые помогут Украине выровнять разрыв в дальности с оккупационными войсками на поле боя", — заявила президент Еврокомиссии.