Президент Еврокомиссии призвала предоставить Украине дальнобойное оружие

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен призвала предоставить Украине дальнобойное оружие. Об этом она сказала на форуме Globsec 2023, который проходит в Братиславе в Словакии.
Фон дер Ляен отметила, что неотложной потребностью является военная помощь для поддержки усилий Вооруженных Сил Украины. И потому в ЕС предложили инициативу о производстве боеприпасов.
Фон дер Ляен отметила, что неотложной потребностью является военная помощь для поддержки усилий Вооруженных Сил Украины. И потому в ЕС предложили инициативу о производстве боеприпасов.
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