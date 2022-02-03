Президент Еврокомиссии о "Северном потоке-2" и отношениях между ЕС и Москвой

12:30 16 Сентябрь Киев, Украина

На ежегодном выступлении глав комиссии в Европейском парламенте президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила озабоченность в вопросе построения газопровода "Северный поток-2", и возможном изменении поведения России и улучшения отношения между ЕС и Москвой.



" Для тех кто выступает за тесные отношения с Россией я скажу, что отравление Алексея Навального улучшенной версией нервного агента – это не единичный инцидент " - заявила фон дер Ляйен.



По ее словам, эту модель поведения России уже можно было наблюдать в Грузии, в Украине, в Сирии и в Солсбери, а также в процессе вмешательства в выборы по всему миру.



"Эта модель поведения остается неизменной и ни один газопровод ее не изменит" - заявила фон дер Ляйен, вызвав бурные аплодисменты членов Европарламента.



Накануне президент Австрии Александр ван дер Беллен считает, что вопрос отравления российского оппозиционера Алексея Навального и строительство газопровода "Северный поток-2" нельзя связывать.



Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что намерена согласовать с европейскими партнерами любые действия против России в связи с отравлением Навального.



Она также отметила, что еще не приняла окончательного решения о том, коснутся ли какие-либо действия против Москвы газопровода "Северный поток-2"