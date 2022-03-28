Президент Эстонии призвал НАТО укрепить восточный фланг, пока не стало слишком поздно

18:48 28 марта Киев, Украина

Президент Эстонии Алар Карис в статье Financial Times назвал аргументы в пользу расширения Альянса на восток:

"Правительства многих стран не восприняли всерьез предупреждения Польши и стран Балтии о России. Теперь они видят, что эти страны были правы. Кремль "стремится воздвигнуть в Европе новый железный занавес".", - заявил Карис.

НАТО должен быть готов к следующим угрозам, поскольку РФ угрожает всему демократическому миру.

"Когда страны на восточном фланге говорили об укреплении обороны НАТО, некоторые отвергали это как утомительные жалобы", но сказал, что после того, как Россия аннексировала Крым в 2014 году, "люди начали понимать, что, возможно, в предупреждениях Польши и стран Балтии была доля правды", - добавил Карис.

Особую военную угрозу Путин представляет для тех стран, которые географически наиболее близки к РФ.