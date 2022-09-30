Президент дал прогноз по срокам вступления Украины в ЕС

12:35 30 сентября Киев, Украина

Глава Украины Владимир Зеленский уверен, что после победы Украины наша страна в течение нескольких лет станет полноправным членом Европейского Союза.

Об этом Зеленский заявил во время общения с университетским сообществом и общественными деятелями Швейцарии. Его слова в пятницу, 30 сентября, приводит пресс-служба Офиса Президента.

"Мы уже получили статус кандидата – мощно работали над этим даже во время войны… Страна выбрала путь в Евросоюз . Сомнений нет, что в течение двух-трех лет мы получим членство в Европейском Союзе. По крайней мере мы четко идем – и законодательно, и в диалоге с нашими партнерами. И большинство стран ЕС нас уже там видят", – заявил Зеленский.

Он отметил, что Украина находится на пути к членству в НАТО и параллельно готовит договор о гарантиях безопасности.

"Мы разработали серьезный документ – рекомендации к этому договору для круга стран – гарантов безопасности для Украины. Нам этот договор очень нужен. И крайне нужен на пути в НАТО", – отметил Владимир Зеленский и добавил, что неизвестно, сколько продлится этот путь, но на нем Украине нужна безопасность.