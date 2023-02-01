Президент Австрии Александер Ван дер Беллен прибыл в Киев
12:22 01 февраля Киев, Украина
Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен прибыл с официальным визитом в Киев
. Об этом он сообщил в Twitter в среду, 1 февраля.
"Прибыл в Киев. После почти года войны Украина не забыта. Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и храбрым народом Украины мы отстаиваем европейские ценности", - говорится в сообщении.
На другом видео, снятом в поезде по дороге в Украину, Ван дер Беллен сообщил, что едет в Киев с целью демонстрации солидарности с украинцами, отражающими российское вторжение.
"То, что эта поездка в Киев совершается сразу после моего официального вступления в должность, является целенаправленным проявлением солидарности и поддержки людей в Украине", - заявил он.
Ван дер Беллена сопровождает австрийская делегация, которая едет с конкретным пакетом помощи "в частности, срочно необходимыми генераторами".
"Да, Австрия нейтральна в военном плане. Но мы ни в коем случае не нейтральны в нашей позиции. Украинцы воюют за свою страну и будущее своих детей, и мы им в этом помогаем", -
подчеркнул австрийский лидер.
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