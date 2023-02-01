Президент Австрии Александер Ван дер Беллен прибыл в Киев

12:22 01 февраля Киев, Украина

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен прибыл с официальным визитом в Киев . Об этом он сообщил в Twitter в среду, 1 февраля.

"Прибыл в Киев. После почти года войны Украина не забыта. Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и храбрым народом Украины мы отстаиваем европейские ценности", - говорится в сообщении.

На другом видео, снятом в поезде по дороге в Украину, Ван дер Беллен сообщил, что едет в Киев с целью демонстрации солидарности с украинцами, отражающими российское вторжение.

"То, что эта поездка в Киев совершается сразу после моего официального вступления в должность, является целенаправленным проявлением солидарности и поддержки людей в Украине", - заявил он.

Ван дер Беллена сопровождает австрийская делегация, которая едет с конкретным пакетом помощи "в частности, срочно необходимыми генераторами".