Пресстур МВД и КГГА для отечественных и иностранных СМИ

Департамент коммуникации МВД совместно с Департаментом информационной политики КГГА провели престур для отечественных и иностранных СМИ
Журналисты посетили разрушенные склады, которые снабжали пищевыми продуктами Киевскую область.
Оптовые склады были разрушены при ракетных обстрелах, последствия которых спасатели ликвидируют до настоящего времени.
В то же время, жители Киевщины сейчас имеют возможность получать гуманитарную помощь, которая поступает от международных партнеров и общин Западной части Украины. В дальнейшем адресованная индивидуальная помощь броварчанам и переселенцам с временно оккупированных территорий централизованно раздается органами местной власти.
Кроме того, журналисты смогли встретить эвакуационную колонну жителей области, которых из занятых российскими агрессорами территорий удалось вывезти работникам полиции.
Операцией по эвакуации около 60 граждан, среди которых было много детей, руководил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.
Журналисты посетили разрушенные склады, которые снабжали пищевыми продуктами Киевскую область.
Оптовые склады были разрушены при ракетных обстрелах, последствия которых спасатели ликвидируют до настоящего времени.
В то же время, жители Киевщины сейчас имеют возможность получать гуманитарную помощь, которая поступает от международных партнеров и общин Западной части Украины. В дальнейшем адресованная индивидуальная помощь броварчанам и переселенцам с временно оккупированных территорий централизованно раздается органами местной власти.
Кроме того, журналисты смогли встретить эвакуационную колонну жителей области, которых из занятых российскими агрессорами территорий удалось вывезти работникам полиции.
Операцией по эвакуации около 60 граждан, среди которых было много детей, руководил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.
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