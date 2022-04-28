Преступления РФ: ПАСЕ приняла решение срочно учредить специальный международный уголовный трибунал

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая прямо призывает немедленно учредить специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины.
Об этом в Фейсбуке сообщил бывший Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.
Резолюция 2433 "Последствия продолжения агрессии Российской Федерации против Украины: роль и ответ Совета Европы" – это первая резолюция международной организации, в которой прямо содержится такой призыв, отметил Кориневич.
Так, в пункте 11.20 указано, что ПАСЕ призывает государств-участников Совета Европы "срочно создать специальный международный уголовный трибунал для расследования и преследования преступления агрессии, совершенного политическим и военным руководством Российской Федерации, и предоставление необходимой финансовой поддержки".
А в пункте 14.2 – "поддерживать инициативы, направленные на установление ответственности России по международному праву, правам человека и международному уголовному праву". В частности, речь идет о расследовании, начатом прокурором Международного уголовного суда и государствами-членами Европейского Союза. Здесь также указано о начале упомянутого трибунала.
Об этом в Фейсбуке сообщил бывший Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.
Резолюция 2433 "Последствия продолжения агрессии Российской Федерации против Украины: роль и ответ Совета Европы" – это первая резолюция международной организации, в которой прямо содержится такой призыв, отметил Кориневич.
Так, в пункте 11.20 указано, что ПАСЕ призывает государств-участников Совета Европы "срочно создать специальный международный уголовный трибунал для расследования и преследования преступления агрессии, совершенного политическим и военным руководством Российской Федерации, и предоставление необходимой финансовой поддержки".
А в пункте 14.2 – "поддерживать инициативы, направленные на установление ответственности России по международному праву, правам человека и международному уголовному праву". В частности, речь идет о расследовании, начатом прокурором Международного уголовного суда и государствами-членами Европейского Союза. Здесь также указано о начале упомянутого трибунала.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии