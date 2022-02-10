Пресс-конференция Владимира Зеленского пройдет на заводе Антонов

11:52 19 Май Киев, Украина

Для второй большой пресс-конференции президента выбрано довольно оригинальное место - завод Антонов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



Начало встречи с журналистами запланировано на 12:00. Представителей СМИ начнут пускать на территорию завода с 10:30.



Аккредитацая журналистов проводится до 15:00 среды.



Пресс-конференция будет транслироваться онлайн в соцсетях, на официальных страницах ОП на украинском и английском языках.