Пресс-конференции с участием Байдена и Путина не будет – Белый дом

После встречи Байдена и Путина президенты не будут устраивать пресс-конференцию. Такое заявление сделал Белый дом. Правительство Америки не считает нужным проводить пресс-конференцию после встречи мировых лидеров. Основная причина – неудавшаяся встреча Путина и Дональда Трампа.

В материале сказано, что помощники Байдена во время консультаций относительно встречи президентов отстаивали американскую позицию, потому что российские коллеги настаивали, чтобы пресс-конференция была общей. Однако, несмотря на то, что после встречи в Хельсинки Путин, как ему казалось, выглядел лучше на фоне Трампа, американская сторона решила, что будет проводить "соло" пресс-конференцию.

В окружении Байдена надеются на то, что встреча президентов будет "прямой и откровенной".

"Индивидуальная пресс-конференция - замечательный формат для четкого обсуждения с представителями прессы тем саммита президентов", - поделился один из инсайдеров.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин также будет разговаривать с журналистами отдельно. Информацию подтвердил его пресс-секретар Дмитрий Песков. Прежде всего на пресс-конференцию Путина пригласят "репортеров Кремлевского пула». Песков добавил, что проведение отдельных пресс-конференций является "практикой американской стороны" и свидетельствует о "заниженные ожидания от саммита".

Среди тем, которые планируют обсудить президенты - контроль над ядерным вооружением, изменения климата, атаки программ-вымогателей, права человека, вторжение России в Украину, попытки вмешаться в выборы за рубежом. Совместные пресс конференции по результатам встреч политиков проводят как демонстрацию единения иностранных лидеров.

К слову, перед вылетом в Европу Байден сказал представителям СМИ, что цель его поездки - "дать понять Путину и Китаю, что Европа и Соединенные Штаты по-прежнему, близки, а" Большая семерка "будет действовать". Уже на борту пресс-секретарша Джен Псаки добавила, что встреча Байдена и Путина - это "не о партнерстве или дружеских отношениях, а об американских интересах".