Приспешник путина призвал не пускать в страну россиян, которые поддерживают Украину

"Предатели, которые так ненавидят свою страну, что призывают к её поражению и гибели, должны рассматриваться как враги общества... Пусть даже никаких административных или уголовных дел в отношении этих лиц никто не возбуждал. Таких лиц не следует пускать обратно в россию до конца их дней. Их нужно полностью отрезать от источников доходов в нашей стране, в чём бы они ни состояли",- говорится в сообщении.