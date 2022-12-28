Приспешник путина призвал не пускать в страну россиян, которые поддерживают Украину
12:42 28 декабря Киев, Украина
Зампред Совета безопасности рф дмитрий медведев
призвал не пускать обратно в страну россиян
, которые "призывают к ее поражению" в войне против Украины.
Об этом сообщил медведев в Telegram.
"Предатели, которые так ненавидят свою страну, что призывают к её поражению и гибели, должны рассматриваться как враги общества... Пусть даже никаких административных или уголовных дел в отношении этих лиц никто не возбуждал. Таких лиц не следует пускать обратно в россию до конца их дней. Их нужно полностью отрезать от источников доходов в нашей стране, в чём бы они ни состояли",- говорится в сообщении.
По его мнению, возвращение в россию тех, кого он считает врагами россии, должно происходить после " предварительно сделанного недвусмысленного публичного раскаяния, а в подобающих случаях – только через амнистию или помилование".
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