Украина и Эстония договорились о сотрудничестве

Премьеры Украины Денис Шмыгаль и Эстонии Юри Ратас в формате видеоконференции подписали соглашение о сотрудничестве между странами.
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров в пятницу, 27 ноября.
Шмыгаль отметил, что Украина стремится к максимальной активизации украинского-эстонского торгово-экономического сотрудничества, поскольку это направление имеет значительный потенциал, это соглашение о техническом и финансовом сотрудничестве призвано создать условия для дальнейшей реализации совместных проектов двух стран.
Премьер-министры Эстонии Юри Ратас и Украины Денис Шмыгаль подчеркнули, что это соглашение поможет выходу сотрудничества стран на новый уровень качества, а Эстония сможет предоставить более практическую помощь Украине.
Также Ратас отметил, что Украина является одним из наиболее весомых партнеров для Эстонии и страна заинтересована в усилении сотрудничества в сфере образования, спорта и реформирования госуправления.
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