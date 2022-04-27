Украина и Эстония договорились о сотрудничестве

19:48 27 ноября Киев, Украина

Премьеры Украины Денис Шмыгаль и Эстонии Юри Ратас в формате видеоконференции подписали соглашение о сотрудничестве между странами.



Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров в пятницу, 27 ноября.

Шмыгаль отметил, что Украина стремится к максимальной активизации украинского-эстонского торгово-экономического сотрудничества, поскольку это направление имеет значительный потенциал, это соглашение о техническом и финансовом сотрудничестве призвано создать условия для дальнейшей реализации совместных проектов двух стран.

"Украина также заинтересована в участии в инициативе "Триморья" и рассчитывает на поддержку Эстонской Республики в этом направлении", - сказал Премьер-министр Украины.

Премьер-министры Эстонии Юри Ратас и Украины Денис Шмыгаль подчеркнули, что это соглашение поможет выходу сотрудничества стран на новый уровень качества, а Эстония сможет предоставить более практическую помощь Украине.



Также Ратас отметил, что Украина является одним из наиболее весомых партнеров для Эстонии и страна заинтересована в усилении сотрудничества в сфере образования, спорта и реформирования госуправления.