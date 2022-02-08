Премьер-министр Эстонии прибудет в Украину с рабочим визитом

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас посетит Украину, в ходе визита политик встретится с украинским правительством, а также посетит Донбасс.
Ее визит продлится с 17 по 19 мая, пишет ERR со ссылкой на пресс-службу эстонского правительства.
В Киев Каллас прибудет во второй половине дня в понедельник. Сегодня же она встретится со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем.
Во вторник с вице-премьером по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковым Каллас отправится в Луганскую область. Там она планирует посетить контрольные пункты въезда-выезда.
19 мая глава эстонского правительства встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским.
Правительство Эстонии воплощает несколько проектов в регионе конфликта на Донбассе, направленных на повышение благополучия школьников и обеспечение равных возможностей в сфере образования. Также Эстония работает над обеспечением интернетом в двух местных селах и предоставляет гуманитарную помощь малообеспеченным семьям.
Помимо этого, Эстония помогает ликвидировать последствия крупных лесных пожаров, произошедших в Украине в 2020 году.
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