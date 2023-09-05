Премьер Японии анонсировал предоставление Украине помощи в размере до $7 млрд

08:30 24 августа Киев, Украина

Премьер-министр Японии Фумио Кисида анонсировал предоставление Украине помощи в размере до 7 миллиардов долларов.

Япония будет постоянно обеспечивать (Украине — Ред.) разнообразную помощь в размере до 7 миллиардов долларов в зависимости от потребностей", — сказал Кисида.

Премьер отметил, что Токио воспользуется своим опытом и знаниями в области послевоенного восстановления и восстановления после природных катастроф для обеспечения помощи, а также отметил:

последовательной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым;

продолжении тесного сотрудничества с международным сообществом, в том числе странами G7;

присоединении к санкциям против россии.