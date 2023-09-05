Премьер Японии анонсировал предоставление Украине помощи в размере до $7 млрд
08:30 24 августа Киев, Украина
Премьер-министр Японии Фумио Кисида анонсировал предоставление Украине помощи в размере до 7 миллиардов долларов.
"Япония будет постоянно обеспечивать (Украине — Ред.) разнообразную помощь в размере до 7 миллиардов долларов в зависимости от потребностей", —
сказал Кисида.
Премьер отметил, что Токио воспользуется своим опытом и знаниями в области послевоенного восстановления и восстановления после природных катастроф для обеспечения помощи, а также отметил:
- последовательной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым;
- продолжении тесного сотрудничества с международным сообществом, в том числе странами G7;
- присоединении к санкциям против россии.
"Я посещал Киев и Бучу в марте текущего года и стал свидетелем трагедии своими глазами. Это подтвердило мою убежденность, что агрессия россии против Украины является чрезвычайным актом, подрывающим основы международного порядка. Япония на стороне народа Украины для того, чтобы обеспечить мир и заново вернуть его на прекрасную украинскую землю", - добавил политик.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии