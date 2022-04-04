Премьер Польши призвал к отказу от российских нефти и газа и вводу санкций против единой россии

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал создать международную комиссию по расследованию российских преступлений в Ирпене и Буче
Европа должна полностью отказаться от российских энергоносителей. Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил на пресс-конференции.
Моравецкий призвал всех лидеров Европейского союза отказаться от использования российских углей, газа и нефти: «Сделать нужно как можно быстрее». По словам главы польского правительства, нужны и другие санкции, которые наконец-то сломают военную машину Владимира Путина.
В частности, польский премьер-министр напомнил, что его страна предлагает Европе ввести санкции против всех членов путинской партии «Единая Россия»: «Не только Путин виноват, все молчащие, кто поддерживают его – также несут ответственность».
Также глава правительства Польши заявил, что шенгенские визы для россиян должны выдаваться только в гуманитарных целях, все остальные граждане России должны получать отказ в получении этих виз.
Моравецкий призвал мировое сообщество создать международную комиссию по расследованию преступлений российских оккупантов на территории Ирпеня, Бучи и других украинских городов, преступлений, о которых стало известно после освобождения Киевской области от российского агрессора.
Что касается главных европейских оппонентов ужесточения санкций против России, то это, по словам Матеуша Моравецкого, есть не премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который не поддерживал ограничения в отношении России – а крупные страны Евросоюза, переживающие за собственный бизнес. Особо польский премьер отметил Германию, как «главный тормоз мощных антироссийских санкций».
Европа должна полностью отказаться от российских энергоносителей. Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил на пресс-конференции.
Моравецкий призвал всех лидеров Европейского союза отказаться от использования российских углей, газа и нефти: «Сделать нужно как можно быстрее». По словам главы польского правительства, нужны и другие санкции, которые наконец-то сломают военную машину Владимира Путина.
В частности, польский премьер-министр напомнил, что его страна предлагает Европе ввести санкции против всех членов путинской партии «Единая Россия»: «Не только Путин виноват, все молчащие, кто поддерживают его – также несут ответственность».
Также глава правительства Польши заявил, что шенгенские визы для россиян должны выдаваться только в гуманитарных целях, все остальные граждане России должны получать отказ в получении этих виз.
Моравецкий призвал мировое сообщество создать международную комиссию по расследованию преступлений российских оккупантов на территории Ирпеня, Бучи и других украинских городов, преступлений, о которых стало известно после освобождения Киевской области от российского агрессора.
Что касается главных европейских оппонентов ужесточения санкций против России, то это, по словам Матеуша Моравецкого, есть не премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который не поддерживал ограничения в отношении России – а крупные страны Евросоюза, переживающие за собственный бизнес. Особо польский премьер отметил Германию, как «главный тормоз мощных антироссийских санкций».
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии