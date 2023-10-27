Премьер-министру Словении предъявлены обвинения во вмешательстве в задержание шпионов

12:28 27 октября Киев, Украина





Эта информация стала известной через сообщение Euractiv.



Обвинения против Голоба заключаются в том, что он вмешался в установление даты задержания лиц, подозреваемых в шпионаже. Утверждается, что первоначально дата ареста была намечена на следующий день после важного референдума, и Голоб, как утверждают, попытался избежать этой даты, чтобы не подпортить репутацию правительства.



Обвинения были представлены бывшим министром внутренних дел Татьяной Бобнар, которая ушла в отставку в декабре прошлого года после конфликта с Голобом из-за, как она считает, неподдельного воздействия на полицию вследствие давления.



На прошлой неделе Бобнар дала показания в парламентском расследовании, касающемся возможных давлений на правоохранителей. Хотя ее показания были конфиденциальными, их суть быстро стала известна через СМИ.



Голоб отверг обвинения, назвав их "еще одной галлюцинацией, которая абсолютно не соответствует действительности". Обвинения во вмешательстве в деятельность правоохранительных органов были предъявлены премьер -министру Роберту Голобу в связи с задержанием двух предполагаемых российских шпионов в Словении в ноябре 2022 года.Эта информация стала известной через сообщение Euractiv.Обвинения против Голоба заключаются в том, что он вмешался в установление даты задержания лиц, подозреваемых в шпионаже. Утверждается, что первоначально дата ареста была намечена на следующий день после важного референдума, и Голоб, как утверждают, попытался избежать этой даты, чтобы не подпортить репутацию правительства.Обвинения были представлены бывшим министром внутренних дел Татьяной Бобнар, которая ушла в отставку в декабре прошлого года после конфликта с Голобом из-за, как она считает, неподдельного воздействия на полицию вследствие давления.На прошлой неделе Бобнар дала показания в парламентском расследовании, касающемся возможных давлений на правоохранителей. Хотя ее показания были конфиденциальными, их суть быстро стала известна через СМИ.Голоб отверг обвинения, назвав их "еще одной галлюцинацией, которая абсолютно не соответствует действительности".

"Ни один премьер-министр не имеет такой власти, и в частности, не может требовать переноса ареста", - подчеркнул он в интервью на одном из телевизионных шоу.

Поддержку Голобу выразила SOVA, национальная служба разведки и безопасности, сделавшая редкое публичное заявление. Она назвала ложными утверждения о влиянии Голоба на дату ареста.



SOVA утверждает, что взаимодействовала с Национальным бюро расследований, специальным подразделением полиции, и даты ареста были определены директором агентства, исходя из оперативных и тактических соображений, и никак не по просьбе премьер-министра или других лиц.



Эти обвинения в настоящее время рассматриваются парламентской комиссией, ответственной за надзор за разведкой и службами безопасности. Председатель комиссии, оппозиционный депутат Виктор Жакель, указал, что представленные данные противоречивы и требуют дополнительного расследования.



По его словам, парламентарии стремятся выяснить, "была ли дата ареста выбрана на профессиональной основе или под воздействием политических мотивов".



Бобнар, которая в настоящее время является советником президента, подтвердила свои обвинения после отрицания Голоба и выразила надежду на независимое расследование со стороны комиссии.