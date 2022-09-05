Премьер-министр Украины встретился с президентом Европарламента
13:31 05 сентября Киев, Украина
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с президентом Европарламента Робертой Метсолой и руководителями политических групп.
Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.
Премьер отметил, что Украина и украинцы находятся в фокусе внимания Европарламента.
"Поблагодарил наших друзей за решительность и лидерство в помощи Украине. На следующей неделе состоится первая пленарная сессия ЕП в новом сезоне. Уверен, что Европарламент и другие институции еще раз подчеркнут свою неизменную поддержку Украины и определят безусловным приоритетом победу в войне", - заявил Шмыгаль.
По его словам, приоритетами остаются: военная помощь, усиление санкционного давления, финансовая и гуманитарная поддержка Украины.
"После получения Украиной статуса кандидата нашим ключевым приоритетом является переход к переговорному процессу членства. Рассчитываем на поддержку Европарламента по этому вопросу", - отметил глава Кабмина.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии