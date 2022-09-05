Премьер-министр Украины встретился с президентом Европарламента

13:31 05 сентября Киев, Украина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с президентом Европарламента Робертой Метсолой и руководителями политических групп.

Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.



Премьер отметил, что Украина и украинцы находятся в фокусе внимания Европарламента.

"Поблагодарил наших друзей за решительность и лидерство в помощи Украине. На следующей неделе состоится первая пленарная сессия ЕП в новом сезоне. Уверен, что Европарламент и другие институции еще раз подчеркнут свою неизменную поддержку Украины и определят безусловным приоритетом победу в войне", - заявил Шмыгаль.

По его словам, приоритетами остаются: военная помощь, усиление санкционного давления, финансовая и гуманитарная поддержка Украины.