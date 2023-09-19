Премьер-министр Украины представил ЕС компромисс по экспорту зерна

16:30 19 сентября Киев, Украина

Премьер -министр Украины Денис Шмыгаль представил инициативу правительства о компромиссном сценарии по экспорту зерновых продуктов в страны-соседи.

"Наше правительство предлагает Европейскому союзу и соседним странам компромиссный сценарий. Мы уже представили Европейской комиссии план действий, направленный на регулирование экспорта 4 групп аграрных товаров из Украины", - подчеркнул он.

Для предотвращения искажений на рынке среди соседних государств-членов ЕС, Шмыгаль объявил о планах принять постановление, согласно которому товары, экспортируемые в 5 соседних государств, будут подвергаться верификации и согласованию со стороны украинского Министерства экономики.



Украина отметила, что в случае, если Польша, Венгрия и Словакия не согласятся на урегулирование спора и не отменят односторонние ограничения на импорт украинской агропродукции, она продолжит судиться во Всемирной торговой организации (ВТО). Это решение связано с продолжающимися ограничениями, которые оказывают негативное воздействие на украинских аграрных производителей.



Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также объявил о начале антидискриминационного расследования в отношении недружественных действий указанных стран в сфере торговли. Основой для этого расследования послужила статистика за 2023 год.



Шмыгаль подчеркнул, что дальнейшее ограничение импорта определенных товаров из этих стран может стать неизбежным, если они не согласятся на меры, согласованные с Еврокомиссией, и не отменят односторонние ограничения.



В свете текущих событий, связанных с атаками россии на украинскую инфраструктуру и аграрные предприятия, премьер-министр подчеркнул, что дополнительные ограничения на аграрный экспорт со стороны соседних стран могут нанести серьезный урон украинской экономике, финансам, налоговым поступлениям и рабочим местам, а также содействовать реализации российских стратегических планов.