Премьер-министр озвучил какой должна быть украинская армия после окончания войны
18:24 14 сентября Киев, Украина
Премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил видение правительства Украины нашей армии после войны с россией.
Об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве в среду, 14 сентября.
"Мы понимаем, что после войны армия
не может быть в советском стандарте, армия должна стать профессиональной. Ядром армии должны быть контрактники, которые сегодня по факту стали ядром нашей армии, которая защищает Украину. Конечно, мы в этой профессиональной армии завершим внедрение стандартов НАТО. Конечно, все граждане, по меньшей мере все мужчины, должны быть военнообязанными, должны проходить соответствующие курсы", - подчеркнул он.
Он также считает, что призыв должен быть отменен.
"Тратить два года для того, чтобы научиться маршировать, нет смысла. Современная ситуация показала, что мужчины в определенном возрасте должны проходить просто подготовительные курсы два-три месяца. Это продискутируем уже с нашими военными. И в течение всей жизни, каждые 10 лет с определенным интервалом проходить такие 2-3-месячные учебные курсы, как практически использовать оружие, как себя вести и быть готовыми в любой момент стать на защиту", - объяснил свое мнение глава правительства.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии