Премьер-министр озвучил какой должна быть украинская армия после окончания войны

18:24 14 сентября Киев, Украина

Премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил видение правительства Украины нашей армии после войны с россией.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве в среду, 14 сентября.

"Мы понимаем, что после войны армия не может быть в советском стандарте, армия должна стать профессиональной. Ядром армии должны быть контрактники, которые сегодня по факту стали ядром нашей армии, которая защищает Украину. Конечно, мы в этой профессиональной армии завершим внедрение стандартов НАТО. Конечно, все граждане, по меньшей мере все мужчины, должны быть военнообязанными, должны проходить соответствующие курсы", - подчеркнул он.

Он также считает, что призыв должен быть отменен.