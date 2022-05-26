Премьер-министр Финляндии приехала посмотреть в Ирпене и Буче последствия "русского мира"

12:54 26 мая Киев, Украина

В Украину с визитом прибыла премьер-министр Финляндии Санна Марин в Ирпень и Бучу.

Об этом сообщили на сайте городского совета Ирпеня.



В сообщении отмечается, что секретарь Ирпенского городского совета Анжела Макеева показала главе финского правительства оставшиеся после оккупантов последствия "русского мира".

"Обсудили вопросы помощи в восстановлении нашего города, ведь Ирпень потерпел наибольшие разрушения, более 70% города, и стал щитом Киева. Спасибо за непреклонную международную позицию в отношении территориальной целостности Украины, за введение более жестких санкций против России, за военную поддержку и помощь", - отметила Макеева.

Также Санна Марин посетила освобожденную от российских оккупантов Бучу.