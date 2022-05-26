Премьер-министр Финляндии приехала посмотреть в Ирпене и Буче последствия "русского мира"

В Украину с визитом прибыла премьер-министр Финляндии Санна Марин в Ирпень и Бучу.
Об этом сообщили на сайте городского совета Ирпеня.
В сообщении отмечается, что секретарь Ирпенского городского совета Анжела Макеева показала главе финского правительства оставшиеся после оккупантов последствия "русского мира".
В сообщении отмечается, что секретарь Ирпенского городского совета Анжела Макеева показала главе финского правительства оставшиеся после оккупантов последствия "русского мира".
Также Санна Марин посетила освобожденную от российских оккупантов Бучу.
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