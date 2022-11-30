Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал про запасы угля и газа

08:06 30 ноября Киев, Украина





Об этом во вторник, 29 ноября, заявил премьер-министр Денис



По его словам, страна входит в зиму с 14 миллиардами кубических метров газа в хранилищах и с 1,3 миллионами тонн угля на складах. В украинских газохранилищах накоплено достаточное количество газа для прохождения зимы.Об этом во вторник, 29 ноября, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.По его словам, страна входит в зиму с 14 миллиардами кубических метров газа в хранилищах и с 1,3 миллионами тонн угля на складах.

"Этого ресурса хватит для того, чтобы стабильно пройти зиму. Это касается не только газа и угля, но и горючего. В условиях увеличения импорта дизельных и бензиновых генераторов понимаем, что спрос на топливо может вырасти", - отметил он.



Шмыгаль рассказал, что правительство находится в постоянном диалоге с сетями топлива и внимательно следит за балансом импорта и потребления.