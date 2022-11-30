Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал про запасы угля и газа

В украинских газохранилищах накоплено достаточное количество газа для прохождения зимы.
Об этом во вторник, 29 ноября, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.
По его словам, страна входит в зиму с 14 миллиардами кубических метров газа в хранилищах и с 1,3 миллионами тонн угля на складах.
Об этом во вторник, 29 ноября, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.
По его словам, страна входит в зиму с 14 миллиардами кубических метров газа в хранилищах и с 1,3 миллионами тонн угля на складах.
Шмыгаль рассказал, что правительство находится в постоянном диалоге с сетями топлива и внимательно следит за балансом импорта и потребления.
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