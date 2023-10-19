Премьер Литвы обещает поддержку Украины несмотря на войну в Израиле

Премьер-министр Литвы, Ингрида Шимоните, заявила что Украина может рассчитывать на дальнейшую поддержку со стороны своих международных партнеров, несмотря на нападение террористической группировки ХАМАС на Израиль.
Эту информацию сообщает DW, ссылаясь на интервью Шимоните.
Шимоните подчеркнула, что важно, чтобы Украина одержала победу в войне, развернувшейся против нее со стороны россии, и поэтому западные страны не должны приостанавливать поставки необходимого оружия и финансовой поддержки.
Она также отметила, что большинство стран осознают, что российское вторжение в Украину и война между Израилем и ХАМАС - это долгосрочные проблемы, поэтому внимание должно быть сосредоточено на вопросах обороны и безопасности.
Премьер-министр подчеркнула, что Украина каждый день демонстрирует свою решимость бороться за право вступить в Европейский Союз и НАТО.
Эту информацию сообщает DW, ссылаясь на интервью Шимоните.
Шимоните подчеркнула, что важно, чтобы Украина одержала победу в войне, развернувшейся против нее со стороны россии, и поэтому западные страны не должны приостанавливать поставки необходимого оружия и финансовой поддержки.
Она также отметила, что большинство стран осознают, что российское вторжение в Украину и война между Израилем и ХАМАС - это долгосрочные проблемы, поэтому внимание должно быть сосредоточено на вопросах обороны и безопасности.
Премьер-министр подчеркнула, что Украина каждый день демонстрирует свою решимость бороться за право вступить в Европейский Союз и НАТО.
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