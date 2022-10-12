Премьер Латвии призвал ЕС отменить все туристические визы для россиян

08:33 11 октября Киев, Украина

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш призвал лидеров ЕС отменить все туристические визы для россиян , возобновив дебаты о дальнейшем ужесточении санкций против россии владимира путина.

Он считает, что все остальные страны ЕС должны последовать примеру Латвии, Литвы, Польши, Эстонии и Финляндии и ввести тотальный запрет, пишет The Guardian.



Кришьянис не согласен с тем, что разрешение на въезд для тех, кто спасаются от мобилизации, ослабило бы армию рф. Он также понимает, что многие мужчины не хотят идти воевать, поскольку боятся погибнуть в Украине, но если пускать всех таких граждан, это может спровоцировать «потенциально огромную волну иммиграции из россии», что «угрожает безопасности Европы».

«Я думаю, большинство диссидентов уже уехали. Потом будут экономические оппортунисты, много-много других причин, и люди с неизвестной лояльностью», — пояснил премьер.

При этом он уточнил, что въезд по гуманитарным причинам должен рассматриваться в каждом конкретном случае индивидуально.



Латвия, Литва, Эстония и Польша запретили въезд россиянам 19 сентября. Туда не могут попасть даже те, кто имеет шенгенские визы, выданные третьими странами. Исключения сделали лишь для дипломатов, водителей фур, а также граждан, которые въезжают на территорию этих государств по семейным и гуманитарным причинам.



30 сентября границу с россией закрыла Финляндия. Запрет распространяется на туристов и транзитных путешественников. Однако в страну по-прежнему могут попасть граждане рф, пересекающие границу по гуманитарным и некоторым другим причинам, в том числе с целью учебы, работы или посещения родственников.



Министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен также отметила, что россияне по-прежнему могут претендовать на предоставление убежища. С момента объявления в рф «частичной мобилизации» с таким запросом обратились уже сотни человек.