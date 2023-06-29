Премьер Израиля рассматривает возможность визита в Украину

06:31 29 июня Киев, Украина

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху находится на ранней стадии планирования визита в Украину, заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, передает The Jerusalem Post.





По его словам, Нетаньяху "пересматривает вопросы, связанные с россией" после "мятежа" "вагнеровцев". Посол отмечает, что поездка находится на предыдущей стадии планирования и ее дата еще не определена. В то же время в офисе Корнийчук обсудил этот вопрос с офисом премьер-министра накануне и выяснил, что они готовы рассмотреть возможность визита в Киев.По его словам, Нетаньяху "пересматривает вопросы, связанные с россией" после "мятежа" "вагнеровцев". Посол отмечает, что поездка находится на предыдущей стадии планирования и ее дата еще не определена. В то же время в офисе израильского премьер-министра заявили, что ни одно решение еще не принято.

"Я сказал им, что самый быстрый путь для Нетаньяху попасть в Белый дом — через Киев. Приглашение лежит на столе, его уже несколько раз передавали, и я надеюсь, что оно будет принято, и мы увидим господина Нетаньяху в Киеве", — сказал Корнийчук.

В то же время, Министерство иностранных дел Израиля впервые публично рекомендовало Нетаньяху встретиться с президентом Украины Зеленским. Об этом на заседании подкомитета по внешней политике комитета Кнессета по иностранным делам и обороне заявил руководитель отдела Евразии МИД Израиля Юваль Фукс.



Подкомитет был созван для обсуждения позиции Израиля в отношении украинско-российской войны после того, как Корнийчук подверг резкой критике бездействие Израиля в оказании военной помощи Украине.



Глава подкомитета депутат Кнессета Гедеон Саар выразил необходимость того, чтобы Израиль играл более заметную, активную роль в оказании помощи Украине.

"Вопрос войны в Украине остается проблемой номер один для мира, международного сообщества и международного общественного мнения. В глазах западного мира Израиль остается на обочине этого конфликта. Есть потребность в обновленной оценке израильской политики по войне в Украине", — сказал Саар.

Он заявил о необходимости визита премьер-министра Нетаньяху в Киев, подчеркнул важность выполнения всех отложенных договоренностей с Украиной и предостерег относительно российско-иранского партнерства как угрозы для Израиля.



Представители властей Израиля публично сетуют на то, что российско-иранское партнерство стало угрозой для их страны.