Премьер Израиля рассматривает возможность визита в Украину

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху находится на ранней стадии планирования визита в Украину, заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, передает The Jerusalem Post.
Корнийчук обсудил этот вопрос с офисом премьер-министра накануне и выяснил, что они готовы рассмотреть возможность визита в Киев.
По его словам, Нетаньяху "пересматривает вопросы, связанные с россией" после "мятежа" "вагнеровцев". Посол отмечает, что поездка находится на предыдущей стадии планирования и ее дата еще не определена. В то же время в офисе израильского премьер-министра заявили, что ни одно решение еще не принято.
По его словам, Нетаньяху "пересматривает вопросы, связанные с россией" после "мятежа" "вагнеровцев". Посол отмечает, что поездка находится на предыдущей стадии планирования и ее дата еще не определена. В то же время в офисе израильского премьер-министра заявили, что ни одно решение еще не принято.
В то же время, Министерство иностранных дел Израиля впервые публично рекомендовало Нетаньяху встретиться с президентом Украины Зеленским. Об этом на заседании подкомитета по внешней политике комитета Кнессета по иностранным делам и обороне заявил руководитель отдела Евразии МИД Израиля Юваль Фукс.
Подкомитет был созван для обсуждения позиции Израиля в отношении украинско-российской войны после того, как Корнийчук подверг резкой критике бездействие Израиля в оказании военной помощи Украине.
Глава подкомитета депутат Кнессета Гедеон Саар выразил необходимость того, чтобы Израиль играл более заметную, активную роль в оказании помощи Украине.
Он заявил о необходимости визита премьер-министра Нетаньяху в Киев, подчеркнул важность выполнения всех отложенных договоренностей с Украиной и предостерег относительно российско-иранского партнерства как угрозы для Израиля.
Представители властей Израиля публично сетуют на то, что российско-иранское партнерство стало угрозой для их страны.
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