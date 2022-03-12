Премьер Израиля посоветовал Зеленскому сдаться - СМИ
11:05 12 марта Киев, Украина
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому принять предложение президента РФ Владимира Путина.
Об этом пишет издание The Jerusalem Post.
Беннет якобы сказал это в ходе телефонного звонка Зеленскому в этот вторник. Источник в украинском правительстве утверждает, что звонок был инициирован Беннетом.
"На вашем месте я бы подумал о жизнях своих людей и принял бы это предложение", - сказал Беннет.
Ответ Зеленского был коротким: "Я вас услышал".
Источник в правительстве Украины прокомментировал разговор: "Беннет сказал нам сдаться. Мы не собираемся этого делать. Мы знаем, что предложение Путина - это только начало".
Украинский чиновник также отметил, что от посредничества Беннета нет результатов.
"Нам не нужен почтовый ящик. У нас их достаточно. Если Беннет хочет быть нейтральным и посредником, мы ожидаем, что он назначит кого-то, кто будет работать над этим днем и ночью и попытается найти компромисс", - сказал источник.
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