Премьер Израиля посоветовал Зеленскому сдаться - СМИ

11:05 12 марта Киев, Украина

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому принять предложение президента РФ Владимира Путина.



Об этом пишет издание The Jerusalem Post.



Беннет якобы сказал это в ходе телефонного звонка Зеленскому в этот вторник. Источник в украинском правительстве утверждает, что звонок был инициирован Беннетом.

"На вашем месте я бы подумал о жизнях своих людей и принял бы это предложение", - сказал Беннет.

Ответ Зеленского был коротким: "Я вас услышал".

Источник в правительстве Украины прокомментировал разговор: "Беннет сказал нам сдаться. Мы не собираемся этого делать. Мы знаем, что предложение Путина - это только начало".

Украинский чиновник также отметил, что от посредничества Беннета нет результатов.